Регион

Уведомления отключены

2 ноября, 19:53

США планируют объявить о новом пакете помощи Киеву на $425 млн

Reuters: США 3 ноября объявят о новом пакете помощи Украине на $425 млн

Вашингтон намерен 3 ноября объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму $425 миллионов. В том числе в неё будут включены средства борьбы с БПЛА, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники из числа американских военных.

По данным агентства, в него войдут боеприпасы для систем ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, а также артиллерийские снаряды. А вот ракет ATACMS, предварительно, там не будет.

В США предложили механизм передачи помощи Израилю вместо Украины

В США предложили механизм передачи помощи Израилю вместо Украины

Ранее стало известно, что власти Германии поставили Киеву ещё 25 танков Leopard, а также надводные и разведывательные беспилотники. Таким образом, с начала специальной военной операции Берлин отправил ВСУ уже 115 танков Leopard 1A5.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров