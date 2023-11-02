США планируют объявить о новом пакете помощи Киеву на $425 млн

Вашингтон намерен 3 ноября объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму $425 миллионов. В том числе в неё будут включены средства борьбы с БПЛА, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники из числа американских военных.

По данным агентства, в него войдут боеприпасы для систем ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, а также артиллерийские снаряды. А вот ракет ATACMS, предварительно, там не будет.