Германия поставила ВСУ ещё 25 танков Leopard и пять надводных беспилотников
Власти Германии поставили Киеву ещё 25 танков Leopard, а также надводные и разведывательные беспилотники. Об этом сообщается в четверг, 2 ноября, на сайте Федерального правительства ФРГ. В обновлённом списке также указаны радары для наблюдения за воздушным пространством и другая военная помощь.
Таким образом, с начала специальной военной операции Берлин поставил ВСУ уже 115 танков Leopard 1A5.
"Леопардом" называют основной танк, а также его модернизированные варианты, состоявшие на вооружении немецкой армии до 1980-х годов и в вооружённых силах Нидерландов, Бельгии, Норвегии, Дании, Австралии и Италии, где эта машина собиралась по лицензии.
Отметим, что танки Leopard горят на фронтах специальной военной операции чуть ли не каждый день. Одна из таких бронемашин была уничтожена на днях на Донецком направлении вместе с 245 украинскими военнослужащими. Ещё двух танков "Леопард" ВСУ лишились у небольшого харьковского села. Такой же танк был подбит ВС РФ в полях Запорожья, и это данные лишь за текущую неделю.
Getty Images / Klaus-Dietmar Gabbert