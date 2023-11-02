ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 ноября 2023, 13:34
5015

Германия поставила ВСУ ещё 25 танков Leopard и пять надводных беспилотников

Власти Германии поставили Киеву ещё 25 танков Leopard, а также надводные и разведывательные беспилотники. Об этом сообщается в четверг, 2 ноября, на сайте Федерального правительства ФРГ. В обновлённом списке также указаны радары для наблюдения за воздушным пространством и другая военная помощь.

Таким образом, с начала специальной военной операции Берлин поставил ВСУ уже 115 танков Leopard 1A5.

"Леопардом" называют основной танк, а также его модернизированные варианты, состоявшие на вооружении немецкой армии до 1980-х годов и в вооружённых силах Нидерландов, Бельгии, Норвегии, Дании, Австралии и Италии, где эта машина собиралась по лицензии.

Момент уничтожения танка Leopard с помощью FPV-дрона в зоне СВО попал на видео
Момент уничтожения танка Leopard с помощью FPV-дрона в зоне СВО попал на видео

Отметим, что танки Leopard горят на фронтах специальной военной операции чуть ли не каждый день. Одна из таких бронемашин была уничтожена на днях на Донецком направлении вместе с 245 украинскими военнослужащими. Ещё двух танков "Леопард" ВСУ лишились у небольшого харьковского села. Такой же танк был подбит ВС РФ в полях Запорожья, и это данные лишь за текущую неделю.

BannerImage

Getty Images / Klaus-Dietmar Gabbert

Марина Калегина
  • Новости
  • Германия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar