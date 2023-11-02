Германия поставила ВСУ ещё 25 танков Leopard и пять надводных беспилотников

Власти Германии поставили Киеву ещё 25 танков Leopard, а также надводные и разведывательные беспилотники. Об этом сообщается в четверг, 2 ноября, на сайте Федерального правительства ФРГ. В обновлённом списке также указаны радары для наблюдения за воздушным пространством и другая военная помощь.