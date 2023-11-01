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1 ноября, 12:25

ВСУ потеряли до 245 военных и один Leopard на Донецком направлении

Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на Донецком направлении сразу три танка, включая один немецкий Leopard. Кроме того, противник лишился до 245 военных. Об этом сообщает Минобороны России.

"Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30", — отметили в ведомстве.

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По последним данным, украинская армия лишилась более 90 тысяч солдат, около 600 танков и почти 1900 бронемашин различного класса с начала широко разрекламированного наступления. Только за минувшие сутки, 31 октября, и только на одном направлении ВСУ лишились ещё двух Leopard.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Вишнякова
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