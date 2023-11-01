ВСУ потеряли до 245 военных и один Leopard на Донецком направлении

Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на Донецком направлении сразу три танка, включая один немецкий Leopard. Кроме того, противник лишился до 245 военных. Об этом сообщает Минобороны России.

"Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30", — отметили в ведомстве.