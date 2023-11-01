Байден испугался "ужасного сигнала" и отказался бросать Украину на произвол судьбы

Американский лидер Джо Байден воспользуется правом вето в случае одобрения Конгрессом законопроекта о выделении помощи Израилю в нынешнем виде. Сейчас документ не содержит каких-либо упоминаний о поддержке Украины, сказано в заявлении Белого дома.

По мнению бюджетного управления администрации президента, Вашингтон рискует выставить себя нерешительным, если Киев не получит финансирования. Произошедшее станет "ужасным сигналом" для России и всего мира.

"Этот законопроект плох для Израиля, для Ближнего Востока и для нашей национальной безопасности. Если президенту будет представлен этот законопроект, он наложит на него вето", — сказано в сообщении.