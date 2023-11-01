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1 ноября, 03:04

Байден испугался "ужасного сигнала" и отказался бросать Украину на произвол судьбы

Байден заблокирует законопроект Конгресса о помощи Израилю без упоминания Киева

Американский лидер Джо Байден воспользуется правом вето в случае одобрения Конгрессом законопроекта о выделении помощи Израилю в нынешнем виде. Сейчас документ не содержит каких-либо упоминаний о поддержке Украины, сказано в заявлении Белого дома.

По мнению бюджетного управления администрации президента, Вашингтон рискует выставить себя нерешительным, если Киев не получит финансирования. Произошедшее станет "ужасным сигналом" для России и всего мира.

"Этот законопроект плох для Израиля, для Ближнего Востока и для нашей национальной безопасности. Если президенту будет представлен этот законопроект, он наложит на него вето", — сказано в сообщении.

Недовольство растёт: Байдену предрекли потерю поддержки демократов из-за Украины

Недовольство растёт: Байдену предрекли потерю поддержки демократов из-за Украины

Неделей ранее Пентагон озвучил суммарный объём помощи, которую Соединённые Штаты выделили для Украины за время президентства Байдена. Значение достигло отметки 44,5 миллиарда долларов.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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