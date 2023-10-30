Недовольство растёт: Байдену предрекли потерю поддержки демократов из-за Украины

Глава Соединённых Штатов Джо Байден не смог убедить американцев в необходимости помогать Украине, а его попытка связать помощь для Киева и Израиля лишь усугубила ситуацию. Подобное может привести к недовольству даже среди избирателей демократов, сообщили в статье для Foreign Policy журналисты Эмма Эшфорд и Мэттью Крениг.

"Но самое главное, он так и не объяснил, почему среднестатистический американец, например моя семья и друзья в Миссури, должны волноваться о том, что происходит в секторе Газа или на Украине", — отметила Эшфорд.

Помимо того, она подчеркнула, что американский лидер в своей речи сказал, что якобы если не остановить Россию на Украине, то она пойдёт дальше на Польшу.

"Если человека не волнует Украина, то какое ему дело до Польши?" — задаётся справедливым вопросом журналистка.

Крениг, в свою очередь, добавил, что сделанное президентом США сравнение постсоветской республики с Израилем оказалось нелепым, а его электорат может не оценить подобные попытки связать между собой два разных конфликта.