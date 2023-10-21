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20 октября, 22:12

Конгрессвумен проголосовала против выделения $70 млрд Украине и Израилю

Конгрессвумен Грин проголосовала против запроса Байдена о помощи Киеву и Израилю

Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин проголосовала против удовлетворения запроса в Конгресс от президента страны Джо Байдена, который просит выделить 100 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

"Я голосую против выделения денег для защиты границ чужих стран", — написала конгрессвумен в соцсети X.

Грин считает, что для Белого дома на первом месте должны стоять внутренние проблемы США. По её оценке, сейчас важнее решить вопрос с незаконными мигрантами, поэтому Америка попросту не может позволить себе оказание финансовой помощи другим странам.

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Ранее стало известно, что Байден запросил у Конгресса самый крупный за всю историю пакет финансирования вооружения и гуманитарной помощи — 100 миллиардов долларов. Позже СМИ узнали, что 60 миллиардов долларов из них предназначены Киеву, 10 миллиардов долларов — Тель-Авиву.

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Андрей Бражников
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