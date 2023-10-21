Конгрессвумен проголосовала против выделения $70 млрд Украине и Израилю

Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин проголосовала против удовлетворения запроса в Конгресс от президента страны Джо Байдена, который просит выделить 100 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

"Я голосую против выделения денег для защиты границ чужих стран", — написала конгрессвумен в соцсети X.

Грин считает, что для Белого дома на первом месте должны стоять внутренние проблемы США. По её оценке, сейчас важнее решить вопрос с незаконными мигрантами, поэтому Америка попросту не может позволить себе оказание финансовой помощи другим странам.