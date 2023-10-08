Байден замыслил выбить Зеленскому крупнейший в истории пакет помощи

Президент США Джо Байден собрался запросить у Конгресса самый крупный за всю историю пакет финансирования вооружения и гуманитарной помощи — 100 миллиардов долларов для Киева. Об этом узнала британская газета The Telegraph от информированного источника.

"Идея "большого пакета" твёрдо поддерживается многими в администрации", — утверждает собеседник издания.

По мнению Белого дома, новой помощи должно хватить до начала 2025 года. С помощью неё демократы хотят избежать новых споров с Республиканской партией до завершения президентских выборов, которые пройдут в ноябре следующего года.

В настоящее время никаких решений по выделению $100 миллиардов Украине нет. Вопрос рассмотрят после избрания нового спикера Палаты представителей Конгресса США, заявил официальный представитель администрации Байдена. Американский президент также в скором времени планирует выступить с речью о важности поддержки Киева. Пока что даты выступления нет, но, вероятнее всего, это тоже произойдёт уже после избрания нового спикера Палаты представителей.