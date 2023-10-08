Регион

Уведомления отключены

8 октября, 00:09

Байден замыслил выбить Зеленскому крупнейший в истории пакет помощи

Telegraph узнала о планах Байдена запросить у Конгресса $100 млрд для Украины

<p>Президент США Джо Байден. Обложка © Getty Images / EUROPA PRESS / E. Parra. POOL</p>

Президент США Джо Байден. Обложка © Getty Images / EUROPA PRESS / E. Parra. POOL

Президент США Джо Байден собрался запросить у Конгресса самый крупный за всю историю пакет финансирования вооружения и гуманитарной помощи — 100 миллиардов долларов для Киева. Об этом узнала британская газета The Telegraph от информированного источника.

"Идея "большого пакета" твёрдо поддерживается многими в администрации",— утверждает собеседник издания.

По мнению Белого дома, новой помощи должно хватить до начала 2025 года. С помощью неё демократы хотят избежать новых споров с Республиканской партией до завершения президентских выборов, которые пройдут в ноябре следующего года.

В настоящее время никаких решений по выделению $100 миллиардов Украине нет. Вопрос рассмотрят после избрания нового спикера Палаты представителей Конгресса США, заявил официальный представитель администрации Байдена. Американский президент также в скором времени планирует выступить с речью о важности поддержки Киева. Пока что даты выступления нет, но, вероятнее всего, это тоже произойдёт уже после избрания нового спикера Палаты представителей.

США могут выделить Украине помощь на $200 млн на заседании коалиции "Рамштайн"

США могут выделить Украине помощь на $200 млн на заседании коалиции "Рамштайн"

Тем временем страна – член НАТО оставила Украину без военной помощи. Государство отказалось отправлять военную технику Киеву.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • Специальная военная операция на Украине
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров