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6 октября, 23:58

США могут выделить Украине помощь на $200 млн на заседании коалиции "Рамштайн"

Reuters: США собираются 11 октября объявить о пакете помощи Киеву на $200 млн

США намерены 11 октября объявить о выделении очередного пакета военной помощи Украине, её размер составит около $200 млн. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к администрации президента Джо Байдена.

"Состав следующего пакета военной помощи всё ещё обсуждается и должен быть обнародован в среду (11 октября)... Ожидалось, что он составит около 200 миллионов долларов", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, о помощи намерены объявить на 16-м заседании коалиции "Рамштайн" — контактной группы союзников Украины, которое состоится в Брюсселе. Что именно войдёт в очередной пакет, не уточняется.

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Напомним, "Рамштайн" — неофициальное название контактной группы, которая впервые собралась на одноимённой американской авиабазе в Германии в апреле 2022 года для обсуждения военной помощи Украине. Прошлая встреча коалиции в этом формате состоялась в сентябре. На ней коалиция "Рамштайн" взяла с Украины обещание не сворачивать контрнаступление зимой.

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Flickr / U.S. Secretary of Defense

Андрей Бражников
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