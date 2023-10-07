США могут выделить Украине помощь на $200 млн на заседании коалиции "Рамштайн"

США намерены 11 октября объявить о выделении очередного пакета военной помощи Украине, её размер составит около $200 млн. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к администрации президента Джо Байдена.

"Состав следующего пакета военной помощи всё ещё обсуждается и должен быть обнародован в среду (11 октября)... Ожидалось, что он составит около 200 миллионов долларов", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, о помощи намерены объявить на 16-м заседании коалиции "Рамштайн" — контактной группы союзников Украины, которое состоится в Брюсселе. Что именно войдёт в очередной пакет, не уточняется.