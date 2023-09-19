Коалиция "Рамштайн" взяла с Украины обещание не сворачивать контрнаступление зимой

Украинская армия не будет останавливать боевые действия с наступлением холодов. Об этом сказал по итогам заседания контактной группы в Рамштайне глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.

"Я не видел каких-либо намерений со стороны украинцев прекращать бои на зиму, у них есть стратегическая инициатива продолжать это (контрнаступление)", — подчеркнул он.

По мнению Милли, Украина отлично себе проявила в ходе контрнаступательной операции, а замедление активности якобы свойственно обеим сторонам конфликта с приходом осени.