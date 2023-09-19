Коалиция "Рамштайн" взяла с Украины обещание не сворачивать контрнаступление зимой
Генерал Пентагона Милли заявил, что ВСУ не будут отказываться от боёв зимой
Украинская армия не будет останавливать боевые действия с наступлением холодов. Об этом сказал по итогам заседания контактной группы в Рамштайне глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.
"Я не видел каких-либо намерений со стороны украинцев прекращать бои на зиму, у них есть стратегическая инициатива продолжать это (контрнаступление)", — подчеркнул он.
По мнению Милли, Украина отлично себе проявила в ходе контрнаступательной операции, а замедление активности якобы свойственно обеим сторонам конфликта с приходом осени.
Напомним, "Рамштайн" — неофициальное название контактной группы, которая впервые собралась на одноимённой американской авиабазе в Германии в апреле 2022 года для обсуждения военной помощи Украине. Прошлая встреча коалиции в этом формате состоялась 18 июля и проходила онлайн. Сегодня стартовали новые переговоры. На них глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал передачу Киеву более десяти танков Abrams.
Getty Images / Marek M. Berezowski