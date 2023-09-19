ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября 2023, 16:22
4670

Коалиция "Рамштайн" взяла с Украины обещание не сворачивать контрнаступление зимой

Генерал Пентагона Милли заявил, что ВСУ не будут отказываться от боёв зимой

Украинская армия не будет останавливать боевые действия с наступлением холодов. Об этом сказал по итогам заседания контактной группы в Рамштайне глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.

"Я не видел каких-либо намерений со стороны украинцев прекращать бои на зиму, у них есть стратегическая инициатива продолжать это (контрнаступление)", — подчеркнул он.

По мнению Милли, Украина отлично себе проявила в ходе контрнаступательной операции, а замедление активности якобы свойственно обеим сторонам конфликта с приходом осени.

Названы сроки третьей волны контрнаступления ВСУ
Названы сроки третьей волны контрнаступления ВСУ

Напомним, "Рамштайн" — неофициальное название контактной группы, которая впервые собралась на одноимённой американской авиабазе в Германии в апреле 2022 года для обсуждения военной помощи Украине. Прошлая встреча коалиции в этом формате состоялась 18 июля и проходила онлайн. Сегодня стартовали новые переговоры. На них глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал передачу Киеву более десяти танков Abrams.

BannerImage

Getty Images / Marek M. Berezowski

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Пентагон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar