Регион

Уведомления отключены

20 октября, 21:25

Байден связался с Нетаньяху перед наземной операцией в Газе и обсудил "законы войны"

Байден призвал Нетаньяху соблюдать "законы войны" и защищать гражданских в Газе

<p>Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с президентом США Джо Байденом / Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Биньямин Нетаньяху – בנימין נתניהו</p>

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с президентом США Джо Байденом / Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Биньямин Нетаньяху – בנימין נתניהו

Президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху соблюдать "законы войны" и не подвергать опасности гражданских лиц в Газе. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Президент подтвердил поддержку США права Израиля на самозащиту и обязательств защищать своих граждан, вместе с тем подчеркнув важность действий в соответствии с законами войны, включая защиту гражданских в Газе, которые оказались в зоне начатого ХАМАС конфликта", — сказано в коммюнике.

Байден поговорил с Нетаньяху и об открытии коридора для доставки гумпомощи в сектор Газа из Египта. Главы государств также обсудили освобождение находящихся в руках ХАМАС заложников, среди которых есть и американцы. Байден указал коллеге на необходимость обеспечить возможность свободного перемещения для граждан США и других мирных жителей в Газе.

ХАМАС освободил заложницу-американку и её 18-летнюю дочь при посредничестве Катара

ХАМАС освободил заложницу-американку и её 18-летнюю дочь при посредничестве Катара

Напомним, Израиль собирается провести в Газе наземную операцию, которая подразумевает полное уничтожение инфраструктуры, невзирая на жертвы среди мирного населения. Намерения Тель-Авива подтвердил и американский журналист Сеймур Херш. По его словам, палестинский эксклав ожидает участь японской Хиросимы, но без применения ядерного оружия.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • США
  • Джозеф Байден
  • Биньямин Нетаньяху
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров