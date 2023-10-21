Байден связался с Нетаньяху перед наземной операцией в Газе и обсудил "законы войны"
Байден призвал Нетаньяху соблюдать "законы войны" и защищать гражданских в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с президентом США Джо Байденом / Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Биньямин Нетаньяху – בנימין נתניהו
Президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху соблюдать "законы войны" и не подвергать опасности гражданских лиц в Газе. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома по итогам телефонного разговора двух лидеров.
"Президент подтвердил поддержку США права Израиля на самозащиту и обязательств защищать своих граждан, вместе с тем подчеркнув важность действий в соответствии с законами войны, включая защиту гражданских в Газе, которые оказались в зоне начатого ХАМАС конфликта", — сказано в коммюнике.
Байден поговорил с Нетаньяху и об открытии коридора для доставки гумпомощи в сектор Газа из Египта. Главы государств также обсудили освобождение находящихся в руках ХАМАС заложников, среди которых есть и американцы. Байден указал коллеге на необходимость обеспечить возможность свободного перемещения для граждан США и других мирных жителей в Газе.
Напомним, Израиль собирается провести в Газе наземную операцию, которая подразумевает полное уничтожение инфраструктуры, невзирая на жертвы среди мирного населения. Намерения Тель-Авива подтвердил и американский журналист Сеймур Херш. По его словам, палестинский эксклав ожидает участь японской Хиросимы, но без применения ядерного оружия.