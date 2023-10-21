Байден связался с Нетаньяху перед наземной операцией в Газе и обсудил "законы войны"

Президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху соблюдать "законы войны" и не подвергать опасности гражданских лиц в Газе. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Президент подтвердил поддержку США права Израиля на самозащиту и обязательств защищать своих граждан, вместе с тем подчеркнув важность действий в соответствии с законами войны, включая защиту гражданских в Газе, которые оказались в зоне начатого ХАМАС конфликта", — сказано в коммюнике.