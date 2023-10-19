Израиль уличили в желании "уничтожить всё" во время наземной операции в Газе

Если Израиль решится на наземную операцию против палестинских радикалов в секторе Газа, то она может стать одной из самых кровопролитных и жестоких за всё время противостояния на Ближнем Востоке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на израильских чиновников и политиков из других стран региона.

В статье говорится, что армия Израиля готовится уничтожить всю инфраструктуру Газы. Для достижения цели Тель-Авив не намерен считаться с числом жертв среди гражданского населения. При этом израильское руководство не имеет планов на послевоенный период, утверждается в материале.