Израиль уличили в желании "уничтожить всё" во время наземной операции в Газе
Reuters: Израиль планирует невиданную по жестокости наземную операцию в Газе
Если Израиль решится на наземную операцию против палестинских радикалов в секторе Газа, то она может стать одной из самых кровопролитных и жестоких за всё время противостояния на Ближнем Востоке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на израильских чиновников и политиков из других стран региона.
В статье говорится, что армия Израиля готовится уничтожить всю инфраструктуру Газы. Для достижения цели Тель-Авив не намерен считаться с числом жертв среди гражданского населения. При этом израильское руководство не имеет планов на послевоенный период, утверждается в материале.
"У Израиля нет эндшпиля для Газы. Их стратегия состоит в том, чтобы сбросить тысячи бомб, уничтожить всё и войти внутрь, но что потом? У них нет стратегии на послезавтра", — поделился один из собеседников с агентством.
Напомним 7 октября ХАМАС ударило по Израилю и вторглось на территорию еврейского государства, объявив о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Президент страны Ицхак Герцог сравнил нападение боевиков с холокостом. А премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху призвал мир к борьбе с ХАМАС и заявил, что это движение представляет собой "новую версию нацизма". При этом сам Израиль наносит не менее жестокие ответные удары по объектам в секторе Газа. Палестина заявила почти о 3,4 тысячи жертв израильских атак и обвинила Тель-Авив в ракетном ударе по госпиталю "Аль-Ахли". По информации Минздрава сектора Газа, число погибших в результате обстрела больницы превысило 470 человек, более 300 пострадали.
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