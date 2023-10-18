Минздрав уточнил число погибших во время ракетного удара по больнице в Газе

Число погибших в результате обстрела больницы "Аль-Ахли" в секторе Газа превысило 470 человек, более 300 пострадало. Об этом сообщило местное Министерство здравоохранения. Там не исключили, что число жертв, к сожалению, может возрасти.

"Погиб 471 человек, 28 пострадавших до сих пор находятся в критическом состоянии, ещё 314 получили различные ранения", — информирует ведомство в среду, 18 октября.

Напомним, что вечером 17 октября по больнице "Аль-Ахли" в Газе был нанесён ракетный удар. Утверждалось, что больница была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив свою причастность отрицает. В Израиле инициировали проверку по данному факту и допустили, что снаряд был запущен группировкой "Исламский джихад"*. О непричастности ЦАХАЛ к атаке заявил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.