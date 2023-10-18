Президент России Владимир Путин назвал ужасной трагедией удар по госпиталю в секторе Газа и выразил надежду, что произошедшее обе стороны воспримут в качестве сигнала, что конфликт надо заканчивать. Об этом российский лидер заявил журналистам в среду в Пекине, где ранее завершились его переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Путин отметил, что ситуация на Ближнем Востоке стала одной из важных тем, которую они обсудили в ходе трёхчасовой встречи.

Путин назвал удар по больнице в Газе катастрофой. Видео © LIFE

"Трагедия, которая там произошла, это ужасное событие. Сотни убитых, сотни раненых — это, конечно, катастрофа. Я очень рассчитываю, что это будет сигналом к тому, что этот конфликт надо заканчивать, сводить к переговорам", — подчеркнул российский лидер.