Путин назвал удар по больнице в Газе катастрофой
Президент России Владимир Путин назвал ужасной трагедией удар по госпиталю в секторе Газа и выразил надежду, что произошедшее обе стороны воспримут в качестве сигнала, что конфликт надо заканчивать. Об этом российский лидер заявил журналистам в среду в Пекине, где ранее завершились его переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Путин отметил, что ситуация на Ближнем Востоке стала одной из важных тем, которую они обсудили в ходе трёхчасовой встречи.
Путин назвал удар по больнице в Газе катастрофой. Видео © LIFE
"Трагедия, которая там произошла, это ужасное событие. Сотни убитых, сотни раненых — это, конечно, катастрофа. Я очень рассчитываю, что это будет сигналом к тому, что этот конфликт надо заканчивать, сводить к переговорам", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, что вечером 17 октября по больнице "Аль-Ахли" в Газе был нанесён ракетный удар, в результате которого погибло не менее 800 человек. Утверждалось, что больница была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив причастность отрицает. В Израиле инициировали проверку по данному факту и допустили, что снаряд был запущен группировкой "Исламский джихад"*. О непричастности ЦАХАЛ к атаке заявил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
* Организация, признанная Верховным судом террористической и запрещённой на территории России.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Mohammad Abu Elsebah