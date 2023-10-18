Хершу слили план Нетаньяху по превращению Газы в подобие Хиросимы

Израиль намерен превратить сектор Газа в подобие Хиросимы, но без применения ядерного оружия, написал в своём блоге в Substack американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

"Город Газа в процессе превращения в Хиросиму без применения ядерного оружия", — заявил собеседник журналиста, знакомый с планами премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По словам Херша, у Израиля нет плана "массированной наземной операции", но он намерен выслеживать членов ХАМАС. Военным, по словам инсайдера, приказано расстреливать на месте противников, "варианта сдачи в плен нет". Израильским солдатам будет поручено обходить квартал за кварталом разрушенного города в поисках оставшихся членов ХАМАС и убивать.

Он также подтвердил намерение Израиля при проведении наземной операции использовать американские управляемые бомбы JDAM, которые могут проникать перед взрывом на глубину 30–50 метров. Таким образом они хотят уничтожать находящиеся под землёй мощности по производству вооружений радикального движения ХАМАС.

А вечером 17 октября по больнице "Аль-Ахли" в Газе был нанесён ракетный удар. По информации Минздрава Палестины, число погибших в результате обстрела атаки превысило 470 человек, более 300 пострадало. В ударе обвинили Израиль, однако Тель-Авив свою причастность отрицает. По его версии, снаряд якобы могла запустить группировка "Исламский джихад"*.