ХАМАС освободил заложницу-американку и её 18-летнюю дочь при посредничестве Катара
Канцелярия Нетаньяху подтвердила освобождение двух заложниц из плена ХАМАС
Юдит Тай Раанан и Натали Шушана Раанан. Обложка © X / Rabbi Shmuel Reichman
Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари официально подтвердил освобождение двух заложниц из плена радикальной палестинской организации ХАМАС в секторе Газа.
"Сегодня были освобождены Юдит Тай Раанан и Натали Шушана Раанан, мать и дочь, которые удерживались группировкой ХАМАС. Эти две женщины были взяты в заложницы ХАМАС в ходе смертоносной атаки на кибуц Нахаль-Оз", — утонил Хагари.
Информацию об освобождении матери и дочери подтвердила и канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Женщин встретил на границе сектора Газа уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести Галь Хирш в сопровождении военных. Мать и дочь направляются к месту встречи на одну из военных баз в центре страны, где их ожидают члены семей.
В ХАМАС же уточнили, что освободили американок – Джудит (Юдит) Раанан и её 18-летнюю дочь Натали по гуманитарным соображениям и при посредничестве Катара.
Напомним, 7 октября началось военное противостояние между Израилем и сектором Газа после того, как радикалы из движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Палестинская сторона сообщила о готовности отпустить всех гражданских пленных, если Израиль прекратит огонь. По последним данным, ХАМАС удерживает в плену более 200 человек.