ХАМАС освободил заложницу-американку и её 18-летнюю дочь при посредничестве Катара

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари официально подтвердил освобождение двух заложниц из плена радикальной палестинской организации ХАМАС в секторе Газа.

"Сегодня были освобождены Юдит Тай Раанан и Натали Шушана Раанан, мать и дочь, которые удерживались группировкой ХАМАС. Эти две женщины были взяты в заложницы ХАМАС в ходе смертоносной атаки на кибуц Нахаль-Оз", — утонил Хагари.

Информацию об освобождении матери и дочери подтвердила и канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Женщин встретил на границе сектора Газа уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести Галь Хирш в сопровождении военных. Мать и дочь направляются к месту встречи на одну из военных баз в центре страны, где их ожидают члены семей.

В ХАМАС же уточнили, что освободили американок – Джудит (Юдит) Раанан и её 18-летнюю дочь Натали по гуманитарным соображениям и при посредничестве Катара.