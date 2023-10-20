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20 октября, 18:25

США и ЕС вынуждают Израиль отсрочить операцию в Газе ради обмена заложников ХАМАС

Bloomberg: США и ЕС склоняют Израиль к отсрочке наземной операции в секторе Газа

США и ЕС оказывают давление на Израиль, чтобы ЦАХАЛ перенесла начало наземной операции в секторе Газа, это позволит выиграть время для тайных переговоров с участием Катара для освобождения пленников ХАМАС. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"США и европейские правительства оказывают давление на Израиль, чтобы тот отложил своё наземное вторжение в сектор Газа, чтобы выиграть время для проходящих тайных переговоров через Катар по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников", говорится в сообщении агентства.

Источники отметили, что переговоры с ХАМАС проходят напряжённо и есть существенная вероятность их провала. Вместе с тем есть поводы считать, что палестинское движение может пойти на то, чтобы отпустить часть взятых в заложники гражданских, не требуя от Израиля ответного освобождения пленных палестинцев.

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Напомним, по данным Reuters, наземная операция Израиля в секторе Газа подразумевает полное уничтожение инфраструктуры, невзирая на жертвы среди мирного населения. Намерения Тель-Авива подтвердил и американский журналист Сеймур Херш. По его словам, палестинский эксклав ожидает участь японской Хиросимы, но без применения ядерного оружия.

Обложка ©

Getty Images / Ofer Zidon / Stocktrek Images

Юрий Лысенко
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