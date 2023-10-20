США и ЕС вынуждают Израиль отсрочить операцию в Газе ради обмена заложников ХАМАС
Bloomberg: США и ЕС склоняют Израиль к отсрочке наземной операции в секторе Газа
США и ЕС оказывают давление на Израиль, чтобы ЦАХАЛ перенесла начало наземной операции в секторе Газа, это позволит выиграть время для тайных переговоров с участием Катара для освобождения пленников ХАМАС. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
"США и европейские правительства оказывают давление на Израиль, чтобы тот отложил своё наземное вторжение в сектор Газа, чтобы выиграть время для проходящих тайных переговоров через Катар по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников", — говорится в сообщении агентства.
Источники отметили, что переговоры с ХАМАС проходят напряжённо и есть существенная вероятность их провала. Вместе с тем есть поводы считать, что палестинское движение может пойти на то, чтобы отпустить часть взятых в заложники гражданских, не требуя от Израиля ответного освобождения пленных палестинцев.
Напомним, по данным Reuters, наземная операция Израиля в секторе Газа подразумевает полное уничтожение инфраструктуры, невзирая на жертвы среди мирного населения. Намерения Тель-Авива подтвердил и американский журналист Сеймур Херш. По его словам, палестинский эксклав ожидает участь японской Хиросимы, но без применения ядерного оружия.
Getty Images / Ofer Zidon / Stocktrek Images