США и ЕС вынуждают Израиль отсрочить операцию в Газе ради обмена заложников ХАМАС

США и ЕС оказывают давление на Израиль, чтобы ЦАХАЛ перенесла начало наземной операции в секторе Газа, это позволит выиграть время для тайных переговоров с участием Катара для освобождения пленников ХАМАС. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"США и европейские правительства оказывают давление на Израиль, чтобы тот отложил своё наземное вторжение в сектор Газа, чтобы выиграть время для проходящих тайных переговоров через Катар по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников", — говорится в сообщении агентства.