Посол Палестины в РФ заявил, что страна ожидает операции Израиля сегодня-завтра
Палестина ожидает начала наземной операции Израиля в секторе Газа сегодня-завтра, заявил посол арабского государства в России Абдель Хафез Нофаль.
"СМИ объявляют, что мы боимся, проигрываем. [Израиль] начнёт своё нападение в течение ближайших дней, может быть сегодня-завтра", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Дипломат отметил, что в случае начала атаки боевые действия между ХАМАС и ЦАХАЛ нанесут сильнейший урон гражданскому населению.
А по словам посла Израиля в России Александра Бен Цви, Тель-Авив принял решение о проведении наземной операции в секторе Газа. Он не стал называть сроков её начала, а также заявил, что не видит повестки для переговоров.
Напомним, по данным Reuters, наземная операция Израиля в секторе Газа подразумевает полное уничтожение инфраструктуры, невзирая на жертвы среди мирного населения. Намерения Тель-Авива подтвердил и американский журналист Сеймур Херш. По его словам, палестинский эксклав ожидает участь японской Хиросимы, но без применения ядерного оружия.
Shutterstock