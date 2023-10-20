Посол Палестины в РФ заявил, что страна ожидает операции Израиля сегодня-завтра

Палестина ожидает начала наземной операции Израиля в секторе Газа сегодня-завтра, заявил посол арабского государства в России Абдель Хафез Нофаль.

"СМИ объявляют, что мы боимся, проигрываем. [Израиль] начнёт своё нападение в течение ближайших дней, может быть сегодня-завтра", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Дипломат отметил, что в случае начала атаки боевые действия между ХАМАС и ЦАХАЛ нанесут сильнейший урон гражданскому населению.