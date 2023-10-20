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20 октября, 12:56

Посол Палестины в РФ заявил, что страна ожидает операции Израиля сегодня-завтра

Палестина ожидает начала наземной операции Израиля в секторе Газа сегодня-завтра, заявил посол арабского государства в России Абдель Хафез Нофаль.

"СМИ объявляют, что мы боимся, проигрываем. [Израиль] начнёт своё нападение в течение ближайших дней, может быть сегодня-завтра", сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Дипломат отметил, что в случае начала атаки боевые действия между ХАМАС и ЦАХАЛ нанесут сильнейший урон гражданскому населению.

А по словам посла Израиля в России Александра Бен Цви, Тель-Авив принял решение о проведении наземной операции в секторе Газа. Он не стал называть сроков её начала, а также заявил, что не видит повестки для переговоров.

США внесли корректировки в план наземной операции Израиля в Газе

США внесли корректировки в план наземной операции Израиля в Газе

Напомним, по данным Reuters, наземная операция Израиля в секторе Газа подразумевает полное уничтожение инфраструктуры, невзирая на жертвы среди мирного населения. Намерения Тель-Авива подтвердил и американский журналист Сеймур Херш. По его словам, палестинский эксклав ожидает участь японской Хиросимы, но без применения ядерного оружия.

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Матвей Константинов
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