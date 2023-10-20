Посол Израиля в РФ заявил, что страна приняла решение об операции в секторе Газа
Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что страна приняла решение о проведении наземной операции в секторе Газа.
"Я бы сказал, что решение принято. Потому что решение связано с выполнением наших задач, о которых мы уже говорили", — сказал он в беседе с ТАСС.
По словам дипломата, речь идёт о "разрушении всех террористических структур ХАМАС" и освобождении заложников, из-за чего без наземной операции не обойтись. Он не стал называть точные сроки её начала, напомнив, что у Израиля уже больше 1,4 тысячи убитых и "надо это всё прекращать, надо это решать".
В то же время, добавил посол, Израиль не видит повестки для начала переговоров. По его словам, инициатива министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о создании системы стран-гарантов "хорошая", однако сначала необходимо условиться, с кем и о чём разговаривать.
"Кроме этого вопроса о системе гарантов есть и другие предложения от других стран. Все предлагают быть посредниками, гарантами и так далее. Но, пока мы не решим два вопроса: с кем и о чём говорить, мы не сможем решить третий вопрос — как мы это будем делать. Так что давайте сначала решим, с кем и о чём, а потом будем думать как", — добавил он.
Напомним, по данным Reuters, планируемая Израилем наземная операция в секторе Газа подразумевает полное уничтожение инфраструктуры, невзирая на жертвы среди мирного населения. Страшные намерения Тель-Авива подтвердил и американский журналист Сеймур Херш, поведавший ранее правду о подрыве "Северных потоков". По его словам, палестинскому эксклаву подготовили участь японской Хиросимы, но без применения атомного оружия. Как сообщило агентство Bloomberg, в корректировку планов операции вмешались США и она может продлиться дольше, чем ожидается.
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