Посол Израиля в РФ заявил, что страна приняла решение об операции в секторе Газа

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что страна приняла решение о проведении наземной операции в секторе Газа.

"Я бы сказал, что решение принято. Потому что решение связано с выполнением наших задач, о которых мы уже говорили", — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам дипломата, речь идёт о "разрушении всех террористических структур ХАМАС" и освобождении заложников, из-за чего без наземной операции не обойтись. Он не стал называть точные сроки её начала, напомнив, что у Израиля уже больше 1,4 тысячи убитых и "надо это всё прекращать, надо это решать".

В то же время, добавил посол, Израиль не видит повестки для начала переговоров. По его словам, инициатива министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о создании системы стран-гарантов "хорошая", однако сначала необходимо условиться, с кем и о чём разговаривать.