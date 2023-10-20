США внесли корректировки в план наземной операции Израиля в Газе

Власти Израиля под влиянием США меняют план проведения наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщает Bloomberg.

"К середине недели военные представители предположили, что наземное наступление "может отличаться от того, что вы думаете". По их словам, оно может начаться позже и продлиться дольше, разворачиваясь самым неожиданным образом", — пишет агентство.