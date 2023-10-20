США внесли корректировки в план наземной операции Израиля в Газе
Bloomberg: США корректируют способ проведения Израилем наземной операции в Газе
Власти Израиля под влиянием США меняют план проведения наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщает Bloomberg.
"К середине недели военные представители предположили, что наземное наступление "может отличаться от того, что вы думаете". По их словам, оно может начаться позже и продлиться дольше, разворачиваясь самым неожиданным образом", — пишет агентство.
По словам высокопоставленных представителей Израиля, пожелавших остаться анонимными, "роль и влияние США в этой войне против ХАМАС глубже и интенсивнее", чем раньше. Вашингтон поддерживает ЦАХАЛ в том, что наземная операция необходима, но считает правильным скорректировать способ её проведения, чтобы ограничить потери среди мирного населения сектора Газа.
По данным Reuters, планируемая Израилем операция в секторе Газа подразумевает полное уничтожение местной инфраструктуры, невзирая на жертвы среди гражданского населения. По словам американского журналиста Сеймура Херша, Тель-Авив приготовил для палестинского эксклава судьбу японской Хиросимы, но без применения атомного оружия.