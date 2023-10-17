"Дойдут до исступления": Верховный лидер Ирана предупредил Израиль о возмездии

Если преступления Израиля продолжатся, то никто уже не сможет остановить мусульман. Такое мнение выразил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

"Если эти преступления продолжатся, мусульмане дойдут до исступления, силы сопротивления дойдут до исступления, никто уже не сможет остановить их", — приводит фрагмент его речи Tasnim.

Хаменеи добавил, что текущие действия Иерусалима являются геноцидом. Он подчеркнул, что это видит целый мир, а также потребовал судить израильский кабмин и остановить бомбардировки. По словам Хаменеи, политику еврейского государства сейчас регулирует Вашингтон.