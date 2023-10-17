"Дойдут до исступления": Верховный лидер Ирана предупредил Израиль о возмездии
Хаменеи: При дальнейших преступлениях Израиля никто не остановит мусульман
Али Хаменеи. Обложка © ТАСС / ZUMA
Если преступления Израиля продолжатся, то никто уже не сможет остановить мусульман. Такое мнение выразил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"Если эти преступления продолжатся, мусульмане дойдут до исступления, силы сопротивления дойдут до исступления, никто уже не сможет остановить их", — приводит фрагмент его речи Tasnim.
Хаменеи добавил, что текущие действия Иерусалима являются геноцидом. Он подчеркнул, что это видит целый мир, а также потребовал судить израильский кабмин и остановить бомбардировки. По словам Хаменеи, политику еврейского государства сейчас регулирует Вашингтон.
Ранее Лайф писал, что Тегеран считает "красной линией" начало наземной операции Армии обороны Израиля на территории сектора Газа. Первый замглавы парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что если бойцы ЦАХАЛ пойдут на наземную операцию и не прекратят ракетные обстрелы Газы, то Израилю "придётся ждать появления новых фронтов боевых действий против него".
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Количество погибших в результате боевых действий с обеих сторон идёт на тысячи. Американский лидер Джо Байден заявил, что израильская армия должна сделать всё для уничтожения радикальной палестинской группировки ХАМАС.