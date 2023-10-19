Израиль предупредили о катастрофических последствиях наземной операции в секторе Газа
Эксперт Михайлов: Операция ЦАХАЛ в Газе может втянуть новые стороны в конфликт
Вторжение в сектор Газа станет для ЦАХАЛ роковой ошибкой, заявил военный эксперт Евгений Михайлов, комментируя мнение экс-разведчика ВС США Скотта Риттера, напомнившего, что за десятки лет палестинское движение ХАМАС надёжно окопалось на своей территории и поджидает израильтян.
В беседе с "Царьградом" он согласился с мнением Риттера. По его словам, ХАМАС является серьёзной группировкой, причём Израилю стоит бояться не только её — свои войска, несмотря на официальные заявления, вполне может отправить Иран.
"Более того, мы знаем, что военизированные формирования, находящиеся на территории Ирака и насчитывающие от 10 до 20 тысяч человек, готовы присоединиться к войне против Израиля. Йеменские хуситы, бойцы "Хезболлы" тоже готовы", — добавил эксперт.
Таким образом, проведение наземной операции в секторе Газа обернётся для Израиля вовлечением в конфликт большого числа игроков, что может закончиться уничтожением ЦАХАЛ, который начнут атаковать со всех сторон. В то же время для самой израильской государственности "настанут страшные последствия".
Кроме того, добавил Михайлов, США являются гарантом безопасности Израиля и будут вынуждены вмешаться в конфликт. Однако в случае возникновения на Ближнем Востоке большой войны Штаты не вытянут её, так как есть ещё и Украина.
Лайф писал, что, по данным Reuters, планируемая Израилем операция в секторе Газа подразумевает полное уничтожение местной инфраструктуры, не взирая на жертвы среди гражданского населения. Кроме того, по словам американского журналиста Сеймура Херша, поведавшего правду о подрыве "Северных потоков", Тель-Авив приготовил для палестинского эксклава судьбу японской Хиросимы, но без применения атомного оружия.
ТАСС / AP / Ariel Schalit