Посольство РФ: Число погибших в Израиле россиян выросло до 19
Число погибших после начала обострения в Израиле россиян выросло до 19, сообщила пресс-секретарь Посольства РФ в Израиле Марина Рязанова. По её словам, консульский отдел находится в контакте с их родственниками и занимается выяснением всех обстоятельств.
"Вынуждены с прискорбием сообщить, что по состоянию на 12:00 (совпадает с московским временем. — Прим. Лайфа). 19 октября, по уточнённой информации израильской стороны, 19 граждан Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими", — сказала она ТАСС.
Кроме того, на данный момент известно о восьми пропавших без вести гражданах России и по меньшей мере двух заложниках.
Напомним, 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Все эти дни стороны обмениваются взаимными ударами. Израильская армия наносит мощные удары по Газе. По данным Reuters, планируется уничтожить там всю инфраструктуру, не считаясь с жертвами среди гражданских. О страшных планах Израиля также поведал американский журналист Сеймур Херш, ранее рассказавший правду о подрыве "Северных потоков".
ТАСС / EPA / AYAL MARGOLIN