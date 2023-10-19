Регион

Уведомления отключены

19 октября, 11:25

Посольство РФ: Число погибших в Израиле россиян выросло до 19

Число погибших после начала обострения в Израиле россиян выросло до 19, сообщила пресс-секретарь Посольства РФ в Израиле Марина Рязанова. По её словам, консульский отдел находится в контакте с их родственниками и занимается выяснением всех обстоятельств.

"Вынуждены с прискорбием сообщить, что по состоянию на 12:00 (совпадает с московским временем. — Прим. Лайфа). 19 октября, по уточнённой информации израильской стороны, 19 граждан Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими", сказала она ТАСС.

Кроме того, на данный момент известно о восьми пропавших без вести гражданах России и по меньшей мере двух заложниках.

Хершу слили план Нетаньяху по превращению Газы в подобие Хиросимы

Хершу слили план Нетаньяху по превращению Газы в подобие Хиросимы

Напомним, 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Все эти дни стороны обмениваются взаимными ударами. Израильская армия наносит мощные удары по Газе. По данным Reuters, планируется уничтожить там всю инфраструктуру, не считаясь с жертвами среди гражданских. О страшных планах Израиля также поведал американский журналист Сеймур Херш, ранее рассказавший правду о подрыве "Северных потоков".

Обложка ©

ТАСС / EPA / AYAL MARGOLIN

Матвей Константинов
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Палестина
  • Израиль
  • хамас
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров