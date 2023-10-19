Посольство РФ: Число погибших в Израиле россиян выросло до 19

Число погибших после начала обострения в Израиле россиян выросло до 19, сообщила пресс-секретарь Посольства РФ в Израиле Марина Рязанова. По её словам, консульский отдел находится в контакте с их родственниками и занимается выяснением всех обстоятельств.

"Вынуждены с прискорбием сообщить, что по состоянию на 12:00 (совпадает с московским временем. — Прим. Лайфа). 19 октября, по уточнённой информации израильской стороны, 19 граждан Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими", — сказала она ТАСС.