В ХАМАС заявили о готовности отпустить заложников в случае прекращения огня

Палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило о готовности отпустить всех гражданских заложников. Как передаёт телеканал Al-Jazeera, это будет сделано, если Израиль прекратит огонь.

"Да (готовы отпустить заложников. — Прим. Лайфа), если будет введено прекращение огня, у нас не будет интереса в удерживании этих людей", — заявил телеканалу член политбюро организации Муса Абу-Марзук.

Он также отметил, что израильские обстрелы мешают проводить какие-либо действия с заложниками, в том числе связанные с их освобождением. Член движения подчеркнул, что без прекращения огня со стороны ЦАХАЛ отпустить их не удастся.