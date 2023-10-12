В ХАМАС заявили об освобождении заложницы и двух её детей

Военное крыло палестинского исламистского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" отпустило на свободу захваченную в плен женщину и двух её детей, проживавших на территории израильских поселений. Телевизионный канал "Аль-Джазира" опубликовал видеозапись, подтверждающую освобождение.

Журналисты подчеркнули, что, перед тем как выпустить данную запись в эфир, специалисты проверили её на подлинность. На предоставленных телеканалом кадрах видно, как жительница поселения идёт к своему ребёнку, после чего они вместе направляются в сторону военнослужащих Армии обороны Израиля.