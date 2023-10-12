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11 октября, 22:51

В ХАМАС заявили об освобождении заложницы и двух её детей

Al Jazeera: Военное крыло ХАМАС отпустило на свободу заложницу и её детей

Военное крыло палестинского исламистского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" отпустило на свободу захваченную в плен женщину и двух её детей, проживавших на территории израильских поселений. Телевизионный канал "Аль-Джазира" опубликовал видеозапись, подтверждающую освобождение.

ХАМАС освободило жительницу еврейского поселения и её детей. Видео © Х / قناة الجزيرة

Журналисты подчеркнули, что, перед тем как выпустить данную запись в эфир, специалисты проверили её на подлинность. На предоставленных телеканалом кадрах видно, как жительница поселения идёт к своему ребёнку, после чего они вместе направляются в сторону военнослужащих Армии обороны Израиля.

Ранее официальный представитель военного крыла радикальной группировки ХАМАС "Бригады аль-Кассам" Абу Обайда заявил, что палестинцы казнят гражданских пленных, если Израиль не прекратит атаку на жилые дома в секторе Газа. Казнь обещали транслировать на весь мир. Помимо этого, в группировке сообщили, что ХАМАС готово обменять часть захваченных в Израиле заложников на палестинских женщин, заключённых в тюрьмах в этой стране. Также боевики ХАМАС заявили о пленных россиянах с двойным гражданством.

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Напомним, что 7 октября Израиль подвергся атаке радикальной группировки ХАМАС, объявившей о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. На данный момент погибло больше тысячи человек с каждой стороны.

Обложка ©

Х / قناة الجزيرة

Алексей Соловьёв
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