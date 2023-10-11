Турция ведёт с ХАМАС переговоры об освобождении заложников
Habertürk: Турция обсуждает с ХАМАС освобождение заложников
Турция обсуждает с палестинским движением ХАМАС вопрос освобождения заложников. Об этом заявил Habertürk, сославшись на источники.
"Пока напряжённость между ХАМАС и Израилем растёт с каждым часом, Турция ведёт с ХАМАС переговорный процесс по поводу заложников", — сообщил телеканал.
Турецкие СМИ сообщили, что президент Реджеп Эрдоган, который указал на важность избежания дальнейшей эскалации, также потребовал обсудить данную проблему. При этом ранее в ХАМАС заявили, что не будут вести переговоры о заложниках до завершения боёв.
Как сообщал Лайф, госсекретарь США Энтони Блинкен указал на необходимость участия Анкары в ослаблении напряжённости в секторе Газа. Ранее Эрдоган назвал единственный способ урегулировать конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, снижение напряжённости возможно только при независимости Палестины. Происходящее в эти дни на Ближнем Востоке президент Турции назвал массовым убийством.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. На данный момент погибло больше тысячи человек с каждой стороны. Президент РФ Владимир Путин выразил сожаление в связи с трагическими событиями и назвал эти боевые действия ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Также глава государства подчеркнул, что необходимо стремиться купировать конфликт, иначе последствия могут оказаться катастрофическими.
Getty Images / Majdi Fathi / NurPhoto