Турция ведёт с ХАМАС переговоры об освобождении заложников

Турция обсуждает с палестинским движением ХАМАС вопрос освобождения заложников. Об этом заявил Habertürk , сославшись на источники.

"Пока напряжённость между ХАМАС и Израилем растёт с каждым часом, Турция ведёт с ХАМАС переговорный процесс по поводу заложников", — сообщил телеканал.

Турецкие СМИ сообщили, что президент Реджеп Эрдоган, который указал на важность избежания дальнейшей эскалации, также потребовал обсудить данную проблему. При этом ранее в ХАМАС заявили, что не будут вести переговоры о заложниках до завершения боёв.