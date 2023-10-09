США попросили Турцию о помощи в разрешении конфликта в Газе и освобождении заложников

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает необходимым дальнейшее участие Анкары в снижении напряжённости в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом он заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"Госсекретарь призвал Турцию продолжать участие [в урегулировании] и подчеркнул, что США уделяют пристальное внимание прекращению атак ХАМАС и освобождению всех заложников", — сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Это уже вторые за два дня телефонные переговоры глав внешнеполитических ведомств двух государств. Отмечается, что обсуждались вопросы, связанные с террористическими атаками ХАМАС на Израиль.