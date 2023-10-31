В США подготовили законопроект о помощи Израилю без Украины и Тайваня
Hill: В Конгресс США внесли законопроект о поддержке Израиля на 14,3 млрд долларов
Конгрессмены-республиканцы подготовили и представили к утверждению законопроект, предполагающий выделение Израилю помощи на 14,3 миллиарда долларов. Ни Украина, ни Тайвань в документе не упоминаются. Об этом информировало издание The Hill.
Газета отмечает, что именно такую сумму запрашивал у Конгресса президент США Джо Байден. Однако, в отличие от главы государства, авторы законопроекта не предусмотрели иных получателей помощи, кроме еврейского государства. Известно, что четыре миллиарда из этой суммы будут потрачены на системы обороны "Железный купол" и "Праща Давида", а ещё 1,2 миллиарда — на создание системы "Железный луч".
По мнению авторов материала, поскольку документ противоречит курсу Белого дома об одновременной помощи Киеву и Тель-Авиву, а также предполагает сокращение финансирования согласно закону о снижении инфляции, его принятие может застопориться. Рассмотрение законопроекта комитетом Палаты представителей по регламенту ожидается в среду.
Напомним, президент США Джо Байден планировал запросить у Конгресса 106 миллиардов долларов, 61 из которых намеревался отдать Украине, а остальные разделить между Тайбэем и Иерусалимом. Однако в Киеве выразили недовольство происходящим, назвав озвученную сумму недостаточной. Впрочем, это неважно, ведь Конгресс и так не горит желанием выделять такие средства.
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