В США подготовили законопроект о помощи Израилю без Украины и Тайваня

Конгрессмены-республиканцы подготовили и представили к утверждению законопроект, предполагающий выделение Израилю помощи на 14,3 миллиарда долларов. Ни Украина, ни Тайвань в документе не упоминаются. Об этом информировало издание The Hill.

Газета отмечает, что именно такую сумму запрашивал у Конгресса президент США Джо Байден. Однако, в отличие от главы государства, авторы законопроекта не предусмотрели иных получателей помощи, кроме еврейского государства. Известно, что четыре миллиарда из этой суммы будут потрачены на системы обороны "Железный купол" и "Праща Давида", а ещё 1,2 миллиарда — на создание системы "Железный луч".