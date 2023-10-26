В Пентагоне раскрыли сумму поддержки Украины за период президентства Байдена

За период президентства американского лидера Джо Байдена общий размер военной помощи Украине превысил 44,5 миллиарда долларов. Такие цифры озвучили в Пентагоне.

"США взяли обязательства на более чем 44,5 миллиарда поддержки в безопасности Украины с начала работы администрации Байдена, включая 43,9 миллиарда долларов <…> с 24 февраля 2022 года", — сказано в распространённом Пентагоном заявлении.