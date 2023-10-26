В Пентагоне раскрыли сумму поддержки Украины за период президентства Байдена
Пентагон: Сумма военной помощи США Украине при Байдене превысила $44,5 млрд
За период президентства американского лидера Джо Байдена общий размер военной помощи Украине превысил 44,5 миллиарда долларов. Такие цифры озвучили в Пентагоне.
"США взяли обязательства на более чем 44,5 миллиарда поддержки в безопасности Украины с начала работы администрации Байдена, включая 43,9 миллиарда долларов <…> с 24 февраля 2022 года", — сказано в распространённом Пентагоном заявлении.
Сегодня стало известно, что США направят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 150 миллионов долларов. В него войдут снаряды для ЗРК малой и средней дальности NASAMS, РСЗО HIMARS и другое вооружение.
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