Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине на $150 млн

США направят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 150 миллионов долларов. В него войдут снаряды для ЗРК малой и средней дальности NASAMS, РСЗО HIMARS и другое вооружение. Об этом сказано в заявлении пресс-службы Пентагона.

В документе говорится, что кроме боеприпасов для NASAMS и HIMARS Киев получит ракеты AIM-9M для ПВО, мобильные зенитные и противотанковые комплексы Stinger и Javelin, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров. Также в пакет вошли ракеты для противотанковых комплексов TOW, два миллиона патронов, приборы ночного видения и другое оборудование.