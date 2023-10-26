Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине на $150 млн
США направят Украине боеприпасы для HIMARS, ЗРК и патроны на $150 млн
США направят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 150 миллионов долларов. В него войдут снаряды для ЗРК малой и средней дальности NASAMS, РСЗО HIMARS и другое вооружение. Об этом сказано в заявлении пресс-службы Пентагона.
В документе говорится, что кроме боеприпасов для NASAMS и HIMARS Киев получит ракеты AIM-9M для ПВО, мобильные зенитные и противотанковые комплексы Stinger и Javelin, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров. Также в пакет вошли ракеты для противотанковых комплексов TOW, два миллиона патронов, приборы ночного видения и другое оборудование.
Напомним, 11 октября министр обороны США сообщил о том, что Украине выделят новый пакет военной помощи в размере 200 миллионов долларов. В нём Киеву обещали отправить высокоточные боеприпасы и ракеты для ПВО.
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