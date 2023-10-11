США поставят Киеву высокоточные боеприпасы и ракеты для ПВО
Глава Пентагона Остин: США выделят Киеву новый пакет военной помощи на $200 млн
США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 200 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские боеприпасы, сообщил министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин.
"США объявляют о новом пакете оборонной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов", — сказал шеф Пентагона на заседании контактной группы по поставкам вооружения Украине.
Остин уточнил, что в пакет войдут артиллерийские и высокоточные боеприпасы, ракеты AIM-9M для средств противовоздушной обороны, системы для борьбы с беспилотниками и танками. Таким образом, общая военная помощь Киеву со стороны Вашингтона составит почти 44 миллиарда долларов.
Ранее СМИ узнали, что президент США Джо Байден замыслил выбить Владимиру Зеленскому крупнейший в истории пакет помощи. Речь идёт о 100 миллиардах долларов. Всё это происходит на фоне принятия Сенатом и Палатой представителей США проекта бюджета на 45-дневный срок, в котором не упоминается поддержка Украины. Байден его уже утвердил. Как позднее отметил конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, защита американских границ важнее помощи Незалежной. А в Белом доме признались, что деньги для Украины заканчиваются.