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11 октября, 09:45

США поставят Киеву высокоточные боеприпасы и ракеты для ПВО

Глава Пентагона Остин: США выделят Киеву новый пакет военной помощи на $200 млн

США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 200 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские боеприпасы, сообщил министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин.

"США объявляют о новом пакете оборонной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов", — сказал шеф Пентагона на заседании контактной группы по поставкам вооружения Украине.

Остин уточнил, что в пакет войдут артиллерийские и высокоточные боеприпасы, ракеты AIM-9M для средств противовоздушной обороны, системы для борьбы с беспилотниками и танками. Таким образом, общая военная помощь Киеву со стороны Вашингтона составит почти 44 миллиарда долларов.

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Ранее СМИ узнали, что президент США Джо Байден замыслил выбить Владимиру Зеленскому крупнейший в истории пакет помощи. Речь идёт о 100 миллиардах долларов. Всё это происходит на фоне принятия Сенатом и Палатой представителей США проекта бюджета на 45-дневный срок, в котором не упоминается поддержка Украины. Байден его уже утвердил. Как позднее отметил конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, защита американских границ важнее помощи Незалежной. А в Белом доме признались, что деньги для Украины заканчиваются.

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Wikiepedia / Sr. Airman Theodore J. Koniares

Никита Никонов
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