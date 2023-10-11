США поставят Киеву высокоточные боеприпасы и ракеты для ПВО

США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 200 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские боеприпасы, сообщил министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин.

"США объявляют о новом пакете оборонной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов", — сказал шеф Пентагона на заседании контактной группы по поставкам вооружения Украине.