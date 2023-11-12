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Регион
Опубликовано 12 ноября 2023, 10:32
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В Кремле объяснили уверенность Байдена в успехе Украины

Песков: Вера Байдена в успех Украины говорит о тупиковости позиции Вашингтона

Уверенность президента США Джо Байдена в том, что Украина сможет вернуть территории, показывает тупиковость позиции Америки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что такой расклад говорит о необходимости продолжения специальной военной операции.

"Это говорит о тупиковости позиции Соединённых Штатов, тупиковости их подхода. И о настоятельной необходимости продвижения специальной военной операции", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Песков разнёс статью Bloomberg о том, что Казахстан — задний двор Путина
Песков разнёс статью Bloomberg о том, что Казахстан — задний двор Путина

Ранее Песков рассказал, при каких условиях возможны контакты лидеров России и США. По его словам, Вашингтону для этого стоит занять более конструктивную позицию в адрес Москвы.

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Александра Мышляева
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