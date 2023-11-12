Уверенность президента США Джо Байдена в том, что Украина сможет вернуть территории, показывает тупиковость позиции Америки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что такой расклад говорит о необходимости продолжения специальной военной операции.

"Это говорит о тупиковости позиции Соединённых Штатов, тупиковости их подхода. И о настоятельной необходимости продвижения специальной военной операции", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".