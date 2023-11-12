В Кремле объяснили уверенность Байдена в успехе Украины
Песков: Вера Байдена в успех Украины говорит о тупиковости позиции Вашингтона
Уверенность президента США Джо Байдена в том, что Украина сможет вернуть территории, показывает тупиковость позиции Америки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что такой расклад говорит о необходимости продолжения специальной военной операции.
"Это говорит о тупиковости позиции Соединённых Штатов, тупиковости их подхода. И о настоятельной необходимости продвижения специальной военной операции", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Ранее Песков рассказал, при каких условиях возможны контакты лидеров России и США. По его словам, Вашингтону для этого стоит занять более конструктивную позицию в адрес Москвы.
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