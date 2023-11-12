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12 ноября, 09:22

"Это всё глупость!": Песков разнёс статью Bloomberg о том, что Казахстан — задний двор Путина

Песков счёл глупостью статью Bloomberg о том, что Казахстан — задний двор Путина

<p>Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская</p>

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал как глупость и элемент информационной войны формулировку агентства Bloomberg, в материале которого Казахстан назвали "задним двором" российского лидера Владимира Путина. Видеофрагмент беседы с представителем Кремля опубликовал у себя в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — о Казахстане. Видео © T.me / ЗАРУБИН

"Это всё глупость! Это всё информационные войны и так далее", прокомментировал Песков.

Ранее Песков заявил, что Путин не обсуждал с Токаевым отношения Франции и Казахстана. Представитель Кремля уточнил, что отношения Астаны с Парижем и отношения Москвы и Астаны — "это совершенно разные направления взаимодействия".

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Юрий Лысенко
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