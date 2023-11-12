"Это всё глупость!": Песков разнёс статью Bloomberg о том, что Казахстан — задний двор Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал как глупость и элемент информационной войны формулировку агентства Bloomberg, в материале которого Казахстан назвали "задним двором" российского лидера Владимира Путина. Видеофрагмент беседы с представителем Кремля опубликовал у себя в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — о Казахстане. Видео © T.me / ЗАРУБИН

"Это всё глупость! Это всё информационные войны и так далее", — прокомментировал Песков.