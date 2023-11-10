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10 ноября, 10:22

Песков заявил, что Путин не обсуждал с Токаевым отношения Франции и Казахстана

Тема отношений между Францией и Казахстаном не поднималась во время визита президента России Владимира Путина в Астану 9 ноября. Об этом сообщил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Тема казахстанско-французских отношений не фигурировала на повестке дня, да и не должна была", — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что отношения Астаны с Парижем и отношения Москвы и Астаны — "это совершенно разные направления взаимодействия".

В Кремле высказались об отношениях с Казахстаном на фоне визита Макрона к Токаеву

В Кремле высказались об отношениях с Казахстаном на фоне визита Макрона к Токаеву

Напомним, что буквально на днях в Казахстане побывал и французский президент Эмманюэль Макрон, который тоже провёл переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым. В Кремле в ответ на просьбу прокомментировать этот визит заверили, что Казахстан вправе выстраивать партнёрские отношения с любой страной и это никак не преуменьшает связи между Москвой и Астаной.

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LIFE / Павел Баранов

Марина Калегина
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