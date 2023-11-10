Песков заявил, что Путин не обсуждал с Токаевым отношения Франции и Казахстана

Тема отношений между Францией и Казахстаном не поднималась во время визита президента России Владимира Путина в Астану 9 ноября. Об этом сообщил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Тема казахстанско-французских отношений не фигурировала на повестке дня, да и не должна была", — сказал представитель Кремля.