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1 ноября, 10:00

В Кремле высказались об отношениях с Казахстаном на фоне визита Макрона к Токаеву

Песков напомнил о суверенном праве Казахстана в связи с визитом Макрона в Астану

<p>Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / AP / Stanislav Philippov</p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / AP / Stanislav Philippov

Казахстан вправе выстраивать партнёрские отношения с любой страной, и это никак не преуменьшает связи между Москвой и Астаной. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приезд президента Франции Эмманюэля Макрона в республику.

"Казахстан — это суверенное государство и, конечно же, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что Россию связывают с Казахстаном исторические и союзнические взаимоотношения. Интересы обеих стран пересекаются во многих сферах сотрудничества. Пресс-секретарь заверил, что Москва дорожит контактами с Астаной, которая придерживается аналогичной позиции.

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Напомним, сегодня французский лидер Эмманюэль Макрон с рабочим визитом прибыл в столицу Казахстана Астану, где у него запланированы переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым.

Татьяна Миссуми
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