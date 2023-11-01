В Кремле высказались об отношениях с Казахстаном на фоне визита Макрона к Токаеву
Песков напомнил о суверенном праве Казахстана в связи с визитом Макрона в Астану
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / AP / Stanislav Philippov
Казахстан вправе выстраивать партнёрские отношения с любой страной, и это никак не преуменьшает связи между Москвой и Астаной. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приезд президента Франции Эмманюэля Макрона в республику.
"Казахстан — это суверенное государство и, конечно же, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению", — подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что Россию связывают с Казахстаном исторические и союзнические взаимоотношения. Интересы обеих стран пересекаются во многих сферах сотрудничества. Пресс-секретарь заверил, что Москва дорожит контактами с Астаной, которая придерживается аналогичной позиции.
Напомним, сегодня французский лидер Эмманюэль Макрон с рабочим визитом прибыл в столицу Казахстана Астану, где у него запланированы переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым.