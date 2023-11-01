Песков: Позиции России на рынке урана трудно переоценить
Позиции России на урановом рынке трудно переоценить, несмотря на конкуренцию. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Что касается уранового рынка — да, он конкурентен. Но в данном случае позиции российской стороны на этом рынке очень трудно переоценить", — сказал он журналистам, комментируя намерения французского лидера Эмманюэля Макрона добиться увеличения экспорта урана из Казахстана в Евросоюз.
Как уже рассказывал Лайф, сегодня Макрон с рабочим визитом прибыл в столицу Казахстана, где у него были запланированы переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым. В заснеженной Астане его встретил премьер-министр республики, отметивший, что приезд политика станет новым импульсом для дальнейшего развития стратегического партнёрства между двумя государствами.
LIFE / Павел Баранов