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1 ноября, 09:48

Песков: Позиции России на рынке урана трудно переоценить

Позиции России на урановом рынке трудно переоценить, несмотря на конкуренцию. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается уранового рынка — да, он конкурентен. Но в данном случае позиции российской стороны на этом рынке очень трудно переоценить", — сказал он журналистам, комментируя намерения французского лидера Эмманюэля Макрона добиться увеличения экспорта урана из Казахстана в Евросоюз.

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Как уже рассказывал Лайф, сегодня Макрон с рабочим визитом прибыл в столицу Казахстана, где у него были запланированы переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым. В заснеженной Астане его встретил премьер-министр республики, отметивший, что приезд политика станет новым импульсом для дальнейшего развития стратегического партнёрства между двумя государствами.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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