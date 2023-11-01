Песков: Позиции России на рынке урана трудно переоценить

Позиции России на урановом рынке трудно переоценить, несмотря на конкуренцию. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается уранового рынка — да, он конкурентен. Но в данном случае позиции российской стороны на этом рынке очень трудно переоценить", — сказал он журналистам, комментируя намерения французского лидера Эмманюэля Макрона добиться увеличения экспорта урана из Казахстана в Евросоюз.