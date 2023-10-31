Нечем заместить: Названа российская "игла", с которой США ещё не скоро смогут слезть

Несмотря на ястребиную по отношению к России риторику, США сильно зависят от уранового топлива из нашей страны. Как пишет РИА "Новости", намедни американский президент Джо Байден запросил у конгресса более двух миллиардов долларов на создание своего топлива для ядерных реакторов — крайне нелёгкую задачу, если учитывать разваленную за последние десятилетия атомную промышленность.

Причём в Белом доме считают это приоритетом национальной безопасности. В это время Россия поставляет топливо на половину реакторов в мире и на 30% американских. Остальное Штаты импортируют из Европы.

Однако эти меры, считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, вряд ли помогут. По его словам, отрасль нуждается в 17 тысячах тонн урана ежегодно, когда добывается менее чем сто тонн. Причина этому — провальная энергетическая политика: в 1980 году власти отказались от стимулирования производства топлива, отдав предпочтение импорту.

"Нынешнему поколению американских политиков приходится расхлёбывать ошибки предшественников", — отметил эксперт.

Кроме того, свою лепту в развал американских обогатительных предприятий внесла заключённая в 1993 году с Россией программа "Мегатонны — в мегаватты". Согласно ей, наша страна обязалась переработать 500 тонн оружейного урана в низкообогащённое топливо, а США — купить его.

В конечном счёте профильных предприятий в Штатах хватило всего на 20 лет, а администрации новых президентов продолжали заниматься импортом. Восстановить же разрушенное практически невозможно.

"Нагнетая истерику вокруг России, США всё так же сидят на урановой игле и соскочить с неё никак не могут — остановка АЭС лишит электроэнергии жилые дома и промышленные предприятия", — добавил Хазанов.