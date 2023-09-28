"Росатом" опроверг сообщения о приостановке экспорта урана из России

"Росатом" опроверг сообщения о приостановлении экспорта урана из России. В госкорпорации отметили, что исполняют взятые на себя обязательства в полном объёме.

"Госкорпорация "Росатом" исполняет принятые обязательства в рамках заключённых контрактов перед иностранными заказчиками в полном объёме", — приводит ТАСС слова представителя компании.

Ранее РИА "Новости" со ссылкой на официальное издание "Росатома" "Страна Росатом" сообщило, что государственная корпорация прекратила экспорт урана из Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия. Отмечалось, что это стало одной из причин роста мировых цен на уран — впервые после аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии стоимость поднялась до 70 долларов за фунт.