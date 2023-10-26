Байден попросил два миллиарда долларов для преодоления зависимости США от России

Американский лидер Джозеф Байден направил в Конгресс США запрос на выделение шести миллиардов долларов для усиления энергобезопасности страны. Треть от указанной суммы (2,2 миллиарда) президент хочет потратить на развитие мощностей для обогащения урана, сказано в опубликованном документе.

В запросе уточняется, что экономика Соединённых Штатов находится под угрозой из-за зависимости от российских источников урана. Особое напряжение на фоне конфликта на Украине испытывает гражданская атомная промышленность. Бездействие в этом вопросе не пойдёт на руку Вашингтону и его партнёрам, уверена администрация политика.