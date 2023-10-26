Байден попросил два миллиарда долларов для преодоления зависимости США от России
Байден попросил Конгресс о выделении $2,2 млрд на обогащение урана в США
Американский лидер Джозеф Байден направил в Конгресс США запрос на выделение шести миллиардов долларов для усиления энергобезопасности страны. Треть от указанной суммы (2,2 миллиарда) президент хочет потратить на развитие мощностей для обогащения урана, сказано в опубликованном документе.
В запросе уточняется, что экономика Соединённых Штатов находится под угрозой из-за зависимости от российских источников урана. Особое напряжение на фоне конфликта на Украине испытывает гражданская атомная промышленность. Бездействие в этом вопросе не пойдёт на руку Вашингтону и его партнёрам, уверена администрация политика.
"Если не принять меры, Россия продолжит контролировать мировой рынок урана в ущерб союзникам США. Для успеха этой инициативы необходимо также ввести долгосрочный запрет на импорт обогащённой урановой продукции из Российской Федерации в США", — говорится в документе.
Также Байден собрался попросить у Конгресса новый пакет финансовой помощи для Украины в размере 61 миллиарда долларов. Впрочем, Киев уже назвал эту сумму недостаточной.
Flickr / The White House