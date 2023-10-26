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26 октября, 00:08

Байден попросил два миллиарда долларов для преодоления зависимости США от России

Байден попросил Конгресс о выделении $2,2 млрд на обогащение урана в США

Американский лидер Джозеф Байден направил в Конгресс США запрос на выделение шести миллиардов долларов для усиления энергобезопасности страны. Треть от указанной суммы (2,2 миллиарда) президент хочет потратить на развитие мощностей для обогащения урана, сказано в опубликованном документе.

В запросе уточняется, что экономика Соединённых Штатов находится под угрозой из-за зависимости от российских источников урана. Особое напряжение на фоне конфликта на Украине испытывает гражданская атомная промышленность. Бездействие в этом вопросе не пойдёт на руку Вашингтону и его партнёрам, уверена администрация политика.

"Если не принять меры, Россия продолжит контролировать мировой рынок урана в ущерб союзникам США. Для успеха этой инициативы необходимо также ввести долгосрочный запрет на импорт обогащённой урановой продукции из Российской Федерации в США", — говорится в документе.

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Также Байден собрался попросить у Конгресса новый пакет финансовой помощи для Украины в размере 61 миллиарда долларов. Впрочем, Киев уже назвал эту сумму недостаточной.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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