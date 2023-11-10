Президент России Владимир Путин, несмотря на деструктивные действия коллективного Запада во главе с США, уверенно чувствует себя в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии. Об этом заявила обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт, комментируя недавнюю поездку главы РФ в Казахстан.

"На этой неделе Россия дала понять, что она не будет терпеть действия Запада, направленные на подрыв её связей с Центральной Азией", — пишет журналистка.

По её словам, российский лидер "всё так же уверен в себе", а политические и экономические отношения России с союзниками по СНГ находятся в надёжной позиции. Обозреватель считает, что страны Центральной Азии не хотят идти на поводу у западных государств в некоторых геополитических вопросах, так как они заинтересованы в крепких партнёрских отношениях с РФ.