"РФ не будет терпеть действия Запада": В США восхитились уверенностью Путина после визита в Казахстан
CNBC: Путин уверенно себя чувствует в отношениях с союзниками в Центральной Азии
Владимир Путин. Обложка © ТАСС / POOL / Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин, несмотря на деструктивные действия коллективного Запада во главе с США, уверенно чувствует себя в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии. Об этом заявила обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт, комментируя недавнюю поездку главы РФ в Казахстан.
"На этой неделе Россия дала понять, что она не будет терпеть действия Запада, направленные на подрыв её связей с Центральной Азией", — пишет журналистка.
По её словам, российский лидер "всё так же уверен в себе", а политические и экономические отношения России с союзниками по СНГ находятся в надёжной позиции. Обозреватель считает, что страны Центральной Азии не хотят идти на поводу у западных государств в некоторых геополитических вопросах, так как они заинтересованы в крепких партнёрских отношениях с РФ.
"Понимая стремление Центральной Азии наладить новые партнёрские отношения, сохраняя при этом поддержку России, возможно, неудивительно, что государства Центральной Азии упрекают в том, что они "сидят сложа руки", когда речь заходит о некоторых геополитических вопросах, таких как конфликт на Украине", — отметила Элиатт.
Напомним, в четверг, 9 ноября, Владимир Путин прибыл в Астану, где помимо участия в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана у него была запланирована встреча со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. В ходе переговоров российский лидер назвал Казахстан наиболее близким союзником России и заявил о расширении использования нацвалют между двумя странами, а глава центральноазиатской республики в свою очередь напомнил об огромных перспективах сотрудничества с Москвой в сельском хозяйстве.