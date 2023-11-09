Путин и Токаев подписали план сотрудничества РФ и Казахстана на 2024–2026 годы
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление по итогам переговоров и план действий по сотрудничеству между двумя странами на 2024–2026 годы. Торжественная церемония состоялась в четверг, 9 ноября, в Астане, куда утром прибыл российский лидер.
Путин и Токаев принимают участие в церемонии подписания совместных документов. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Как уточняет пресс-служба Кремля, в ходе церемонии главы государств подписали совместное заявление к 10-летию подписания между двумя странами Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке и план совместных действий РФ и Казахстана на 2024–2026 годы. Кроме того, министерства энергетики России и Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в трёх казахских городах — Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.
Как уже сообщал Лайф, в четверг, 9 ноября, Владимир Путин прибыл в Астану, где помимо участия в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана он встретился с Касым-Жомартом Токаевым. В ходе переговоров российский лидер назвал Казахстан наиболее близким союзником России и заявил о расширении использования нацвалют между двумя странами. В свою очередь Токаев напомнил об огромных перспективах сотрудничества с Москвой в сельском хозяйстве. Также лидер соседней республики указал на необходимость создания совместных центров агроинноваций, которые занимались бы коммерциализацией и промышленным внедрением новых технологий.