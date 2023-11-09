Путин и Токаев подписали план сотрудничества РФ и Казахстана на 2024–2026 годы

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление по итогам переговоров и план действий по сотрудничеству между двумя странами на 2024–2026 годы. Торжественная церемония состоялась в четверг, 9 ноября, в Астане, куда утром прибыл российский лидер.

Как уточняет пресс-служба Кремля, в ходе церемонии главы государств подписали совместное заявление к 10-летию подписания между двумя странами Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке и план совместных действий РФ и Казахстана на 2024–2026 годы. Кроме того, министерства энергетики России и Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в трёх казахских городах — Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.