Токаев анонсировал открытие Генконсульства России в Актау
Токаев: Генконсульство РФ в казахстанском Актау откроется в ближайшее время
Генеральное консульство России в казахстанском Актау откроется в ближайшее время. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"В ближайшее время планируется открытие Генерального консульства России в Актау. Это имеет очень большое значение со всех точек зрения", — сказал он на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Астане.
Ранее Лайф писал, что президент Владимир Путин прибыл в Астану, где помимо участия в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана у него запланирована встреча с Касым-Жомартом Токаевым. Лидер республики уже встретил высокого гостя в резиденции "Акорда" — это штаб-квартира Администрации президента Казахстана, расположенная на живописном левом берегу реки Ишим.
LIFE / Павел Баранов