Токаев анонсировал открытие Генконсульства России в Актау

Генеральное консульство России в казахстанском Актау откроется в ближайшее время. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"В ближайшее время планируется открытие Генерального консульства России в Актау. Это имеет очень большое значение со всех точек зрения", — сказал он на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Астане.