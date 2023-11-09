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9 ноября, 09:10

Токаев анонсировал открытие Генконсульства России в Актау

Токаев: Генконсульство РФ в казахстанском Актау откроется в ближайшее время

Генеральное консульство России в казахстанском Актау откроется в ближайшее время. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"В ближайшее время планируется открытие Генерального консульства России в Актау. Это имеет очень большое значение со всех точек зрения", — сказал он на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Астане.

Ранее Лайф писал, что президент Владимир Путин прибыл в Астану, где помимо участия в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана у него запланирована встреча с Касым-Жомартом Токаевым. Лидер республики уже встретил высокого гостя в резиденции "Акорда" — это штаб-квартира Администрации президента Казахстана, расположенная на живописном левом берегу реки Ишим.

Путин заявил о расширении использования нацвалют между Россией и Казахстаном

Путин заявил о расширении использования нацвалют между Россией и Казахстаном

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LIFE / Павел Баранов

Наталья Исакова
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