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9 ноября, 08:28

Путин заявил о расширении использования нацвалют между Россией и Казахстаном

Москва и Астана заметно расширяют использование национальных валют в обоюдной торговле. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран, которое проходит в Казахстане.

"За январь–август текущего года встречная торговля прибавила ещё 7%. При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях", пояснил глава государства.

В госрезиденции "Акорда" в Астане началась встреча Путина и Токаева

В госрезиденции "Акорда" в Астане началась встреча Путина и Токаева

А ранее Владимир Путин заявил, что активно переходят на нацвалюты в обоюдной торговле Москва и Бишкек. По словам российского лидера, доля рубля в подобных коммерческих сделках достигла уже 83%.

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kremlin.ru

Дарья Нарыкова
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