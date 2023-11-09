Путин заявил о расширении использования нацвалют между Россией и Казахстаном
Москва и Астана заметно расширяют использование национальных валют в обоюдной торговле. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран, которое проходит в Казахстане.
"За январь–август текущего года встречная торговля прибавила ещё 7%. При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях", — пояснил глава государства.
А ранее Владимир Путин заявил, что активно переходят на нацвалюты в обоюдной торговле Москва и Бишкек. По словам российского лидера, доля рубля в подобных коммерческих сделках достигла уже 83%.
kremlin.ru