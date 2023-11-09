В госрезиденции "Акорда" в Астане началась встреча Путина и Токаева
Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил российского коллегу Владимира Путина, который ранее прибыл с визитом в Астану, в госрезиденции "Акорда". Это штаб-квартира Администрации Президента Казахстана, расположенная на левом берегу реки Ишим. Здесь Путин и Токаев проведут переговоры с глазу на глаз и с участием делегаций, а после этого запланировано подписание документов и заявление для прессы.
Российский лидер прибыл в резиденцию на "Аурусе". У входа его встречали почётный караул и оркестр. А уже в фойе Путин и Токаев представили друг другу делегации стран. Так, в состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министры транспорта и энергетики Виталий Савельев и Николай Шульгинов и другие.
Стоит отметить, что эта встреча президентов России и Казахстана будет уже пятой с начала года. Предыдущая состоялась 7 октября, в день рождения Путина, в Кремле.
Ранее президент России указал на укрепление дружбы двух стран благодаря русскому языку. Своё утверждение Путин подкрепил цитатой казахского народного мыслителя Абая Кунанбаева. Просветитель считал, что для "достижения добра" необходимо знать русский язык и русскую культуру.
ТАСС / Павел Бедняков