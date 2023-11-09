В госрезиденции "Акорда" в Астане началась встреча Путина и Токаева

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил российского коллегу Владимира Путина, который ранее прибыл с визитом в Астану, в госрезиденции "Акорда". Это штаб-квартира Администрации Президента Казахстана, расположенная на левом берегу реки Ишим. Здесь Путин и Токаев проведут переговоры с глазу на глаз и с участием делегаций, а после этого запланировано подписание документов и заявление для прессы.

Российский лидер прибыл в резиденцию на "Аурусе". У входа его встречали почётный караул и оркестр. А уже в фойе Путин и Токаев представили друг другу делегации стран. Так, в состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министры транспорта и энергетики Виталий Савельев и Николай Шульгинов и другие.

Стоит отметить, что эта встреча президентов России и Казахстана будет уже пятой с начала года. Предыдущая состоялась 7 октября, в день рождения Путина, в Кремле.