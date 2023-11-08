Путин раскрыл принципы партнёрства России и Казахстана

Президент РФ Владимир Путин считает, что российско-казахстанское партнёрство основано на принципах территориальной целостности и невмешательства. Интервью с российским лидером опубликовано в газете "Казахстанская правда".

"Сегодня партнёрство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается. Оно базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела", — подчеркнул Путин.

Он объяснил, что действуют разные механизмы межгосударственного общения: по линии администраций президентов, парламентов, министерств иностранных дел, органов правопорядка и юстиции, а также личные контакты глав государств.

"Регулярно созваниваемся и встречаемся в разных форматах — "сверяем часы" и по двусторонней повестке, и по вопросам многостороннего взаимодействия. Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей", — рассказал российский президент, отметив, что с Касымом-Жомартом Токаевым у них сразу сложились по-настоящему дружеские, близкие отношения.