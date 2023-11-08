Путин считает необходимым создание в Евразии единого пространства мира

Россия считает необходимым создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью изданию "Казахстанская правда".

Президент заметил, что формирование нового, более справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права, является доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития.

"Неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания", — сказал Путин.