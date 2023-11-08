Путин объяснил, чем ШОС выгодно отличается от "узкоблоковых конструкций" Запада

У России особые ожидания от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент РФ Владимир Путин в интервью изданию "Казахстанская правда". Глава государства отметил, что эта структура имеет мощный политический и экономический потенциал.

"С ШОС, в работе которой участвует уже 26 стран, мы связываем особые ожидания, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом, её географический ареал простирается от Южной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы", — сказал глава российского государства.