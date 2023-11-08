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7 ноября, 21:27

Путин объяснил, чем ШОС выгодно отличается от "узкоблоковых конструкций" Запада

Путин заявил, что ШОС имеет мощный политический и экономический потенциал

У России особые ожидания от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент РФ Владимир Путин в интервью изданию "Казахстанская правда". Глава государства отметил, что эта структура имеет мощный политический и экономический потенциал.

"С ШОС, в работе которой участвует уже 26 стран, мы связываем особые ожидания, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом, её географический ареал простирается от Южной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы", — сказал глава российского государства.

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Путин отметил, что ШОС привлекательна нацеленностью на созидание и разностороннее сотрудничество, взаимный учёт интересов, равенство, открытость, уважение культурно-цивилизационного многообразия, что выгодно отличает организацию от продвигаемых Западом "узкоблоковых конструкций" с ограниченным, селективным составом участников.

Напомним, минувшим летом состоялось заседание Совета глав государств – членов ШОС. Владимир Путин принял участие по видеосвязи. Участники приняли совместную Нью-Делийскую декларацию, где говорится, что деятельность союза не направлена против других государств и международных организаций. Кроме того, девятым членом организации был принят Иран.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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