Кремль раскрыл повестку саммита ШОС с участием Путина

Президент РФ Владимир Путин завтра, 4 июля, примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Мероприятие под председательством Индии состоится в формате видеоконференции. На саммите лидеры стран – членов ШОС намерены подвести итоги деятельности организации за прошедший год и определить приоритетные направления дальнейшего развития многопланового и взаимовыгодного сотрудничества.

"Лидеры также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам", — добавили в Кремле.