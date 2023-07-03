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3 июля, 09:19

Кремль раскрыл повестку саммита ШОС с участием Путина

Президент РФ Владимир Путин завтра, 4 июля, примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Мероприятие под председательством Индии состоится в формате видеоконференции. На саммите лидеры стран – членов ШОС намерены подвести итоги деятельности организации за прошедший год и определить приоритетные направления дальнейшего развития многопланового и взаимовыгодного сотрудничества.

"Лидеры также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам", — добавили в Кремле.

В Кремле подтвердили, что Путин примет участие в июльском саммите ШОС по видеосвязи

В Кремле подтвердили, что Путин примет участие в июльском саммите ШОС по видеосвязи

К слову, в этом месяце должен завершиться процесс вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества.

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Kremlin.ru

Андрей Бражников
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