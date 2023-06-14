В Кремле подтвердили, что Путин примет участие в июльском саммите ШОС по видеосвязи

Президент России Владимир Путин, как и остальные руководители стран Шанхайской организации сотрудничества, выступит на июльском саммите ШОС по видеосвязи. Об этом сообщил журналистам в среду помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков.

По словам представителя Кремля, сначала организаторы называли другие даты, но российская сторона их согласовала и готовилась к поездке президента Владимира Путина в Нью-Дели. Затем индийская сторона поменяла сроки визита, но Москва всё равно подтвердила согласие участвовать в этом мероприятии, поскольку Россия, со слов Ушакова, "придаёт действительно приоритетное значение сотрудничеству в рамках ШОС".

"Затем индийская сторона объявила о том, что они собираются проводить это мероприятие в формате видеоконференции. И мы тоже подтвердили участие, так что ориентировочно 4 июля состоится саммит ШОС в видеоформате, естественно, что наш президент весь этот день будет работать со своими коллегами по ШОС", — резюмировал он.