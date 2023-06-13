В рамках ПМЭФ дадут старт Кубку стран ШОС по кикбоксингу
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Северной столице 15 июня откроют Кубок стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по кикбоксингу. Международный турнир начнётся в спортивном комплексе "Юбилейный" в 19:00. Участие в церемонии примет председатель высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга РФ и глава Калмыкии Бату Хасиков.
Главным боем станет поединок между 25-летним чемпионом мира и Европы и интерконтинентальным чемпионом в полусреднем весе Владиславом Туйновым из Орла и спортсменом из Китая Тан Сяо Фэном. Кроме того, сразятся 40-летний россиянин Александр Стецуренко и 31-летний атлет из Белоруссии Максим Сподаренко.
Как уточняет газета "Петербургский дневник", основной кард будет в 22:00. В общей сложности состоится десять поединков, в которых будут участвовать, в частности, спортсмены из Индии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.
Лайф напоминает, что ПМЭФ продлится с 14 по 17 июня. Программа состоит из пяти тематических блоков. Главная тема — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Президент России Владимир Путин по традиции выступит на пленарной сессии ПМЭФ.
ТАСС / Александр Демьянчук