Путин заявил, что с уверенностью смотрит в будущее отношений РФ и Казахстана

Россия и Казахстан продолжат выстраивать союзнические отношения, несмотря на нестабильную обстановку в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. По мнению политика, они будут базироваться на традициях доверия, взаимопонимания и многопланового сотрудничества.

Глава государства подчеркнул, что державы способны создать такую модель межгосударственного общения, которую можно будет ставить в пример другим. Кроме того, считает Путин, народы России и Казахстана являются верными друзьями и добрыми соседями.

"Поэтому, какая бы обстановка ни складывалась в мире, с уверенностью смотрю в будущее наших союзнических отношений и интеграционного партнёрства", — заявил президент РФ в интервью "Казахстанской правде".