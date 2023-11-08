Путин заявил, что с уверенностью смотрит в будущее отношений РФ и Казахстана
Россия и Казахстан продолжат выстраивать союзнические отношения, несмотря на нестабильную обстановку в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. По мнению политика, они будут базироваться на традициях доверия, взаимопонимания и многопланового сотрудничества.
Глава государства подчеркнул, что державы способны создать такую модель межгосударственного общения, которую можно будет ставить в пример другим. Кроме того, считает Путин, народы России и Казахстана являются верными друзьями и добрыми соседями.
"Поэтому, какая бы обстановка ни складывалась в мире, с уверенностью смотрю в будущее наших союзнических отношений и интеграционного партнёрства", — заявил президент РФ в интервью "Казахстанской правде".
Напомним, что 9 ноября Путин посетит Казахстан с рабочим визитом. В рамках поездки он встретится с президентом республики Касымом-Жомартом Токаевым и обсудит ключевые вопросы развития двусторонних отношений.